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05.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Reyhanlı'da patlama

Reyhanlı’da patlama

Reyhanlı'da bir otomobil patladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'araçta bomba olduğu belli' diyerek, patlamada 3 kişinin öldüğünü söyledi.

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Reyhanlı’da bir araç patladı.

BBC’nin Suriye yapımcısı Riam Dalati, Twitter üzerinden patlamayı duyurarak olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Dalati, patlamanın LPG’li bir araçtan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

DHA: 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA’nın aktardığına göre olay bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kenarında gerçekleşti.

Park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

VALİ: SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Reyhanlı Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi doğrulanırken, 1 kişinin de ağır yaralı olduğu aktarıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Doğan, “Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişi hayatını kaybetti” dedi.

ERDOĞAN: ARAÇTA BOMBA OLDUĞU BELLİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, araçta bulunan kişilerin Suriyeli olduğunu söyledi.

Erdoğan, patlamaya ilişkin açıklamasında “Araçta bomba olduğu belli” ifadesini kullanarak, “Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin yapılan ilk tespitler olayın terörle bağlantılı olabileceği yönünde” dedi.

Patlamada ölenlerin sayısının 3’e çıktığı açıklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, “Patlamada, araçta bulunan 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir” dedi.

Açıklamada “Bütün birimlerimiz olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olup, meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşımızda ve çevrede bir zarar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi. 

SOYLU: ÜÇÜNÜN DE KİMLİĞİ BELLİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili konuştu.

Soylu, Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin açıklamasında “Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Üçünün de kimliği belli. Geçici koruma kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyeliler” dedi.

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