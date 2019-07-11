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11.07.2019
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Reyhanlı’daki patlamayla ilgili tutuklu sayısı 5’e yükseldi

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sının daha sorguları tamamlandı. 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise sınır dışı edildi.

REYHANLI’DAKİ PATLAMA

Hatay’ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı’daki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, 5 Temmuz’da, Suriyelilere ait olduğu belirlenen geçici plakalı otomobilde patlama meydana gelmişti. Patlamada otomobildeki 3 Suriyeli ölürken, patlamaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şu ana kadar emniyetteki sorguları tamamlanan 20 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 12 şüpheli sınır dışı edildi, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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