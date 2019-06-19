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19.06.2019
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Rize’de sel alarmı

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Rize Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre kent genelinde şiddetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, “Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Valiliğin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.

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