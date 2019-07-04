Roberto Benigni’li Pinocchio filminin ilk fragmanı yayınlandı

Roberto Benigni’nin Geppetto’yu canlandırdığı Pinocchio filminden tanıtım fragmanı yayınlandı.

Son filmi Dogman ile uluslararası birçok festivalden ödül kazanan İtalyan yönetmen Matteo Garrone, bu kez Pinocchio masalını beyaz perdeye aktarıyor. Life is Beautiful filmiyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Roberto Benigni’nin Geppetto karakterine hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Marine Vacth, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Matilda De Angelis, Alida Baldari Calabria gibi isimler de yer alıyor.

İtalya’da 25 Aralık’ta vizyona girecek olan filmin ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belli değil.