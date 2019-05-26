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26.05.2019
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Roboski Aileleri’nden bir kişi daha tutuklandı

Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybeden ve hak arama mücadelesi yürüten bir isim hakkında daha tutuklama kararı verildi. Eski HDP milletvekili tutuklu Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

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Tutuklu HDP eski milletvekili Ferhat Encü’nun kardeşi Veli Encü “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Anne Halime Encü, “Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar” dedi.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde savaş uçakları bombardımanı sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kardeşi Serhat ile birçok yakınını kaybeden Veli Encü, önceki gün Kumçatı Belediyesi eski Eşbaşkanı Mehmet Demir’in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte tutuklandı.

“Tanık” beyanları gerekçe gösterilerek, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Encü ve beraberindekiler, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Encü’nun tutuklanmasıyla birlikte 2 çocuğu tutuklu duruma düşen ve bir çocuğunu da katliamda kaybeden anne Halime Encü, “Bu devletin ne adaleti var ne de hukuku. Ferhat barış istediği için tutuklandı. Veli’ye de iftira attılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bu ne hukuki ne de vicdani bir karardır. Veli kalmıştı elimde, onu da aldılar” diye konuştu.

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