18.3 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

birgun.net birgun.net

Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski Eşbaşkanı Mehmet Demir’in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Şırnak merkez ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde yapılan baskınlarda Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü, Kumçatı Belediyesi eski Eşbaşkanı Mehmet Demir, HDP çalışanı Mazlum Güzel ve Salih Kerçin ile Şehmus Kerçin gözaltına alınmıştı.

Tanık beyanları gerekçesiyle örgüt üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 5 kişi, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Salih Kerçin’i serbest bırakan mahkeme, diğer 4 kişiyi aynı gerekçeyle tutukladı. Tutuklanan 4 kişi Şırnak T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne götürüldü.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,989AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

birgun.net -
Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski...
Devamını Oku

Fransa’da bombalı paket patladı: Yaralılar var

birgun.net -
Fransa’nın Lyon kentinde bir bombalı paketin patlaması neticesinde biri çocuk, en az...
Devamını Oku

Trump, Ortadoğu’ya bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı...
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Reuters’a tepki

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan habere tepki gösterdi.
Devamını Oku

Kadın eylemciyi cinsel saldırıya maruz bırakan polisin 5 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net -
Ankara'da Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) tutuklu avukatların serbest...
Devamını Oku

Beylerbeyi’nde yol çöktü

birgun.net -
Beylerbeyi Mahallesi, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde yol yağışı nedeniyle çöktü.
Devamını Oku

Hindistan’da yangın çıkan eğitim merkezinde öğrenciler camdan atladı

birgun.net -
Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 18 kişinin hayatını...
Devamını Oku

Asrın Hukuk Bürosu: Vakit kaybetmeden görüşmenin içeriğini paylaşacağız

birgun.net -
Asrın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin kısa süre...
Devamını Oku

İstanbul Anadolu Adliyesi’ne girişte el konulan eşyalar sergilendi: Samuray kılıcı ve motorlu testere de var

birgun.net -
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişlerindeki aramalarda el konulan ve aralarında samuray kılıcı...
Devamını Oku

Brüksel’de iklim krizi protestosu

birgun.net -
Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu (Gare Central) önünde toplanan binlerce...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi