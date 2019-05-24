Roboski katliamında kardeşini kaybeden Encü tutuklandı

Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü ile Kumçatı Belediyesi eski Eşbaşkanı Mehmet Demir’in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Şırnak merkez ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde yapılan baskınlarda Roboski katliamında kardeşini ve yakınlarını kaybeden Veli Encü, Kumçatı Belediyesi eski Eşbaşkanı Mehmet Demir, HDP çalışanı Mazlum Güzel ve Salih Kerçin ile Şehmus Kerçin gözaltına alınmıştı.

Tanık beyanları gerekçesiyle örgüt üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 5 kişi, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Salih Kerçin’i serbest bırakan mahkeme, diğer 4 kişiyi aynı gerekçeyle tutukladı. Tutuklanan 4 kişi Şırnak T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne götürüldü.