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12.07.2019
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Roger Federer, Wimbledon’da finale yükseldi

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Wimbledon Tenis Turnuvası’nda Rafael Nadal’ı 3-1 yenen Roger Federer finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda erkekler yarı finali müthiş maça sahne oldu.

Federer, 7-6, 1-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle kariyerinde 12. kez Wimbledon finaline yükseldi.

Federer ile Nadal ilk kez Wimbledon yarı finalinde karşılaştı. İkili bugüne kadar 40 maçta karşı karşıya gelmiş oldu. Nadal, bugüne kadar oynanan 39 maçtan 24’ünde rakibine üstünlük sağlarken, Federer bugünkü sonuçla 16 maçta korttan galibiyetle ayrılmış oldu.

NADAL: ROGER KAZANMAYI HAK ETTİ BENDEN ÇOK DAHA İYİ OYNADI

Merkez kortta inanılmaz bir atmosferde oynan maç 3 saat 03 dakika sürdü. Karşılaşma sonrasında yapılan basın toplantısında maçı değerlendiren İspanyol tenisci Rafael Nadal, Roger Federer’i tebrik ederek, rakibinin kendisininden çok daha iyi oynadığını turnuvanın genelindeki performansı bugün gösteremediğini söyledi. “Bugün benim günüm değildi” diyen Nadal, “Roger’ın servislerime yaptığı karşılamalar çok iyiydi. Kendimi Roger’dan daha fazla baskı altında hissettim. Maçın kontrolü ondaydı. Karşılaşmanın sonunda daha iyi oynadım ama çok geç oldu. Roger çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Sanırım stresliydim. Roger çok zor şeyleri kolayca yapıyor ve çok hızlı hareket edebiliyor kortta. Topa herkesten önce ulaşıyor bunu hep takdir ettim. Sadece bugün iyi oynayamadım. Benim günüm değildi” şeklinde konuştu.  

Federer ve Nadal Wimbledon’da üç yıl arka arkaya finalde karşılaştı. 2006 ve 2007 finallerinde Federer şampiyonluğa ulaşırken, 2008 yılındaki finalde ise kupayı Nadal kaldırdı. İki raket son olarak bu yıl Fransa Açık yarı finalinde karşılaşmış ve Nadal korttan 3-0 galip ayrılmıştı.

DJOKOVİC 5. KEZ WIMBLEDON FİNALİNDE

Wimbledon Tenis Turnuvası’nın yarı finalinde ilk oynanan karşılaşmada dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic ile 22 numaralı seri başı İspanyol Roberto Bautista Agut karşı karşıya geldi. Wimbledon Tenis Turnuvası’nda, tek erkeklerde 1 numaralı seri başı ve son şampiyon 32 yaşındaki Novak Djokovic, büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2 aldığı setlerle 3-1 kazanarak turnuvada adı finale yazdırdı.

İsviçreli Roger Federer pazar günü Sırp raket Novak Djokovic ile final oynayacak.

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