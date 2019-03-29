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29.03.2019
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Rol arkadaşına bardak fırlatan Can Yaman’a ceza

İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlatıp hakaret eden Can Yaman'a ceza çıktı. Yaman, cezası karşılığında toplam 7 bin 830 lira ödeyecek

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İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder’e bardak fırlatıp hakaret eden Can Yaman’a ceza aldı.

Selen Soyder ile Can Yaman, iki yıl önce rol aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı. Yamanan rol arkadaşına çay bardağı fırlattığı iddia edilmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Tanıklar dinlendi, setteki kamera görüntüleri incelendi. Beykoz 3. Asliye Mahkemesinde görülen davada; mahkeme, Yamanan suçlu olduğuna hükmetti.

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GÜNLÜK 90 LİRA

Can Yaman, hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ünlü oyuncunun günlük kazancını ortalama 90 TL olarak belirledi. Karara göre; Yaman, cezası karşılığında toplam 7 bin 830 lira ödeyecek.

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