Romanya’da öldürülen 15 yaşındaki çocuk için ‘Yabancıların arabasına binmemeliydi’ diyen bakan görevden alındı

Romanya’da otostop yaparken kaçırılıp öldürülen 15 yaşındaki Alexandra Macesanu’yla ilgili “Yabancıların arabalarına binmemesi gerektiğini bilmeliydi” diyen ülkenin Eğitim Bakanı Ecaterina Andronescu görevden alındı.

Bakan Andronescu’nun bu sözleri canlı yayında söylediği ortaya çıktı. Görevden almayı yerine getiren başbakan Viorica Dancila, “Çocukların kaçırma, suistimal ve insan kaçakçılığından korunması gerektiği konusunda anlayıştan yoksun bir açıklama” yorumunda bulundu.

Dancila “Sorumsuzca ve hükümetin konumunu yansıtmayan bir tutum. Liderlik ettiğim kabine ile ilişkilendirilmesini istemiyorum” yorumu yaptı.

Cinayetin ardından önce İçişleri Bakanı Carmen Dan, ardından da yerine gelen Nicolae Moga istifa etmişti. Macesanu’nun öldürülmeden önce defalarca aradığı acil yardım hattının sorumlusu olan Özel Telekomünikasyon Servisi başkanı da istifa etmişti.