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30.07.2019
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Ronaldinho’nun 57 adet mülküne el konuldu

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Kariyerinde iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre 2.51 milyon dolarlık ceza sebebiyle Rio Grande do Sul Mahkemesi tarafından Ronaldinho’nun 57 adet mülküne el konuldu.

2.06 milyon dolarlık ihtarname ve vergi borcu bulunan Ronaldinho’ya ulusal Hazine Başsavcısı, 793 bin dolar da ceza verdi. Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felco Queroz, Ronaldinho’nun borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yaptığını ifade etse de resmi sistemde bu borçların aktif olarak gözüktüğü bildirildi.

Efsane futbolcuya çifte pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkma yasağı da konuldu.

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