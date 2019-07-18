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18.07.2019
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Rosteh: Türkiye isterse Su-35 göndermeye hazırız

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Basına konuşan Rosteh CEO’su Sergey Chemezov, Ankara’nın böyle bir isteği olması durumunda, Rusya’nın Su-35 savaş jetlerini tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

RIA Novosti haber ajansında yer alan haberde, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh CEO’su Sergey Chemezov’un basına yaptığı açıklamada, “Türk meslektaşlarımız böyle bir istekleri olduğunu belirtirse, Suhoy Su -35 savaş jetlerinin sevkiyatı konusunda çalışmalara başlamaya hazırız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Türkiye, Rusya’dan S-400 alması üzerine ABD’nin F-35 programından çıkarılmıştı.

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