22.03.2019
Anasayfa GÜNCEL RTÜK’e Akit TV başvurusu

RTÜK’e Akit TV başvurusu

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Akit TV’de “Gün Başlıyor” isimli programda “Akit Haber, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde” başlığı ile verilen haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “idam çağrısı” yapılmasının ardından konu RTÜK gündemine taşındı.

CHP’nin RTÜK Üst Kurulu Temsilcisi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanlığı’na başvurarak Akit TV’nin cezalandırılmasını istedi. Uzmanlar tarafından kanal hakkında rapor hazırlanmasını isteyen Taşçı, başvurusunda, “Mehmet Özmen isimli Akit TV Ankara Haber Müdürü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütleri ile işbirliği içinde gibi gösterip bu sebeple idam edilmesi gerektiğini söylemiş ve tartışmaya yer olmayacak şekilde gazetecilik sınırlarını ve haddini aşarak açıkça tehdit etmiştir” dedi.


CHP’nin RTÜK Üst Kurulu Temsilcisi İlhan Taşçı

Taşçı, başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Yayıncının haber müdürü bu ifadeleri ile TCK hükümlerine göre suç işlediği gibi RTÜK’ün de kendisine verilen görev bakımından olayı derhal gündemine alması ihmal edilmeyecek ve ileri bir tarihe atılamayacak kadar acil bir zorunluluktur. Yayının amacı ayrıştırma, kutuplaştırma ve toplumun bir kesimini kışkırtmaya hizmet amacıyla güdümlü ve yönlendirmeli bu yayın nedeniyle bahsi geçen yayının ivedi olarak yukarıdaki bentlere göre incelenip raporunun hazırlanarak, Üst Kurul gündemine alınmasını arz ve talep ederim.”

İlginizi çekebilir:  İmamoğlu: Yorulduk kardeşim, 5 senede 7 seçim

SON HABERLER

Para bol, finansman ihtiyacı yok(muş)!

Yalçın Karatepe -
Berat Albayrak Trabzon’da yaptığı açıklamada “Hazinesinin parası bol, çok rahat. Hatta biz...
Devamını Oku

Beka ve gelecek!

İLHAN CİHANER -
AKP-MHP koalisyonu altında birleşen elitler, izledikleri politikalar nedeniyle memleketi çıkmaz yola soktular....
Devamını Oku

Sorumluluk ve şefkat

GÖZDE BEDELOĞLU -
Tekrar tekrar Farid Ahmed’i izliyorum. Onu duymak ve anlayabilmek için… Söyledikleri açık...
Devamını Oku

Beklenti

ÜNAL ÖZMEN -
Ziya Selçuk, seminer konuşmalarında sık sık bakanlığa atanmasıyla filizlenen beklentiden söz ediyor....
Devamını Oku

The Paper ve siyasetin yeraltısı…

MERYEM KORAY -
Netflix’de The Paper dizisini izliyorum; iki sezon ve toplam 23 bölümden oluşan...
Devamını Oku

Tenzili rütbe yapmışlar

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: Ben 2 yıldır bir firmada şef pozisyonunda çalışıyorum. Ameliyat geçirdim ve...
Devamını Oku

İzmir Newrozu’nda 16 gözaltı

birgun.net -
İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen Newroz kutlamalarında "Abdullah Öcalan lehine slogan...
Devamını Oku

Facebook, kullanıcılarının şifrelerini ‘düz metin’ olarak saklıyormuş

birgun.net -
Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı.
Devamını Oku

UEFA’dan Ronaldo’ya ‘gol sevinci’ cezası

birgun.net -
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak "seçim öncesi...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi