RTÜK’e Akit TV başvurusu

Akit TV’de “Gün Başlıyor” isimli programda “Akit Haber, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde” başlığı ile verilen haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “idam çağrısı” yapılmasının ardından konu RTÜK gündemine taşındı.

CHP’nin RTÜK Üst Kurulu Temsilcisi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanlığı’na başvurarak Akit TV’nin cezalandırılmasını istedi. Uzmanlar tarafından kanal hakkında rapor hazırlanmasını isteyen Taşçı, başvurusunda, “Mehmet Özmen isimli Akit TV Ankara Haber Müdürü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütleri ile işbirliği içinde gibi gösterip bu sebeple idam edilmesi gerektiğini söylemiş ve tartışmaya yer olmayacak şekilde gazetecilik sınırlarını ve haddini aşarak açıkça tehdit etmiştir” dedi.



CHP’nin RTÜK Üst Kurulu Temsilcisi İlhan Taşçı

Taşçı, başvurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Yayıncının haber müdürü bu ifadeleri ile TCK hükümlerine göre suç işlediği gibi RTÜK’ün de kendisine verilen görev bakımından olayı derhal gündemine alması ihmal edilmeyecek ve ileri bir tarihe atılamayacak kadar acil bir zorunluluktur. Yayının amacı ayrıştırma, kutuplaştırma ve toplumun bir kesimini kışkırtmaya hizmet amacıyla güdümlü ve yönlendirmeli bu yayın nedeniyle bahsi geçen yayının ivedi olarak yukarıdaki bentlere göre incelenip raporunun hazırlanarak, Üst Kurul gündemine alınmasını arz ve talep ederim.”