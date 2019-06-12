RTÜK’te 48 personel sürgün yedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maraş Milletvekili Ali Öztunç, 48 RTÜK personelinin strateji daire başkanlığına gönderildiğini belirterek, “Bu 48 personelin tamamı RTÜK’ün hafızası olan, liyakatli isimler. AKP’li olmadıkları için bu görevlendirmeler yapıldı” dedi.

CHP’li Ali Öztunç, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

“TRT’den sonra havuz sisteminin bu defa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) uygulanmaya başlandığını” söyleyen Öztunç, “RTÜK, tarihinde hiç olmadığı kadar kötü yönetiliyor” dedi.

“RTÜK’ün son başkanı Ebubekir Şahin, kendisini RTÜK’ün sahibi olarak görüyor” diyen Öztunç, “Personelin ‘küçük reis’ diye hitap ettiği Şahin, Tayyip Erdoğan’a özenerek koruma ordusu ile geziyor. Şahin, binaya geldiğinde Trump, Putin ya da Erdoğan RTÜK’e geliyormuş gibi güvenlik önlemleri alınıyor” ifadelerini kullandı.

RTÜK’te israfın ve adam kayırmacılığın olduğunu vurgulayan Öztunç, “Devasa bir binaya sahip olan RTÜK, burası yetmiyormuş gibi TOBB’da iki kat kiraladı ve bu iki kat için 150 bin lira aylık kira bedeli ödüyor. Şahin başkan olduktan sonra RTÜK’ün kimyası bozuldu. Başkanlık makamının bulunduğu 6. katta Hukuk Daire Başkanlığı ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı vardı. Bu katta sadece Başkanlık makamı kaldı ve inanılmaz bir savurganlıkla makam yenileniyor” dedi.

“BU GÖREVLENDİRMELER AKP’Lİ OLMADIKLARI İÇİN YAPILDI”

48 RTÜK personelinin strateji daire başkanlığına gönderildiğini belirten Öztunç, “Bu 48 personelin tamamı RTÜK’ün hafızası olan, liyakatli isimler. Ama AKP’li olmadıkları ya da sadece görevlerini yaptıkları ve Ebubekir Şahin’e küçük reis demedikleri için bu görevlendirme yapıldı” ifadelerini kullandı. Öztunç, şöyle devam etti: “Ebubekir Şahin göreve geldiğinden beri çok sayıda AKP’li vekilin yeğeni, gelini ve çocuğunu istisnai kadrodan başlattı. Ve bunların görevlerini daire başkan yardımcısı olarak belirledi. Bu yüzden 28 adet daire başkan yardımcısı bulunuyor. Her birinin maaşı 10 bin 500 lira.”

Açıklamasında isimlerden örnekler veren Öztunç, şunları ifade etti:

“Ömer Faruk Duran- SETA Başkanı Burhanettin Duran’ın kardeşi. Başkanlık müşaviri oldu. Psikolog. 10 bin ile 12 bin lira arasında maaş alıyor. AKP’li Sakarya eski Büyükşehir belediye başkanı Aziz Duran’ın yeğeni. KPSS olmadan istisnai kadro ile alındı. Milletin çocukları KPSS’ye giriyor, mülakatlara giriyor. İş bulmak için çırpınıyor ama AKP’lilerin çocukları, kardeşleri hemen üst düzey görevlere getiriliyor

Mehmet Said Akman… Strateji Daire Başkan yardımcısı oldu. Lise muzunu aslında. 2 yıllık açık öğretimi sonradan bitirdi. Ombudsman Yahya Akman’ın kardeşi. Torpili engellemesi gereken Ombudsman’ın kardeşi torpil ile işe başlıyor hem de daire başkan yardımcısı olarak. KPSS’ye girmeden bu göreve başladı.

İlke Akman… AKP eski Ankara il başkanı Nurettin Akman’ın gelini. Pilates hocası.. Ankara Büyükşehirde istisnai kadro ile başlatıldı. 2 gün sonra RTÜK’e alındı. Kamuoyu daire başkan yardımcısı oldu. Raiting ölçümlerini denetliyor. Pilates hocasının raiting ile ne alakası vardır. Üstelik özel oda istedi ve 30 bin TL masraf yapılarak özel bir oda yapıldı.”

“YAPTIKLARI HER YANLIŞI İFŞA EDECEĞİM”

RTÜK ile ilgili çok sayıda bilginin mevcut olduğunu belirten Öztunç, “RTÜK’ün ilişkili olduğu bakanlığın bu duruma el koyması gerekir. RTÜK başkanı önünü boş bulmuş ve kendi özel mülkiyeti gibi yönetmeye başlamıştır. Eski bir RTÜK üyesi olarak nefesim enselerinde. Yaptıkları her yanlışı ifşa edeceğim” diye konuştu.