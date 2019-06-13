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13.06.2019
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RTÜK’ten Fox Life’a “Eşcinsel ilişki” cezası: Ahlaki değerler yozlaşıyor

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Fotoğraf: CW

RTÜK, “Jane The Virgin” dizisinde eşcinsel ilişkilerin yer alması nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eşcinsel ilişkilerin yer aldığı “Jane The Virgin” dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi “milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi” iddiasıyla ele alındı.

“Eşcinsel ilişkilerin ekranlarda görülme sıklığı arttıkça çocuk ve gençlerin bu ilişkileri normalleştirmesine, duyarsızlaşmalarına ve toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştığına” kanaat getiren Üst Kurul, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesti.

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