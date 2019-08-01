25.1 C
Istanbul
02.08.2019
Anasayfa DÜNYA Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını kapattı

Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını kapattı

birgun.net birgun.net

Ruanda, sınırda bulunan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Goma şehrinde ebola yüzünden ikinci kişinin ölmesi üzerine sınırı kapattı. 

Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınırını kapattı. Ruanda Dışişleri Bakanlığı Olivier Nduhungirehe, sınırın kapandığını doğruladı. Sınırın kapanmasının, Demokratik Kongo’nun Ruanda sınırındaki Goma şehrinde gerçekleşen ikinci ebola ölüm vakası üzerine gerçekleştiği bildirildi. 

Ebola salgını konusunda küresel bir acil sağlık durumu ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO), seyahat kısıtlamaları önerisinde bulunmuştu. WHO ayrıca ebolanın bölgesel yayılma riskinin çok büyük olduğunu söylemişti. 

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,718AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Almanların çoğu ülkelerinde ABD nükleer silahı istemiyor’

birgun.net -
Almanya’da yapılan bir araştırma, vatandaşların büyük bir kısmının ülke topraklarında ABD nükleer...
Devamını Oku

Halk TV’den ayrılanların yeni adresi belli oldu

birgun.net -
Oya Lale Özan Arslan Halk TV’nin ekran yüzlerindendi. Onun da arkadaşlarıyla birlikte 1...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü

birgun.net -
Atatürk Havalimanı’nın yolcu taşımacılığına kapatılmasından sonra 5-6 Nisan tarihlerinden itibaren operasyona başlanan...
Devamını Oku

İyi Parti’den Bahçeli’nin ‘MHP’ye geri dönün’ talebine cevap

birgun.net -
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım...
Devamını Oku

Şirince’de mermer ocağına geçit yok!

BİRGÜN İZMİR -
Belevi Şirince arası Jeotermal Enerji ve Mermer Ocakları yapılmaması için Efes Selçuklular...
Devamını Oku

Bahçeli: Fiziken İYİ Parti’de bulunan arkadaşlarımın MHP’ye dönüşü beklentimdir

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4....
Devamını Oku

Musluk suyunu ‘zemzem’ diye satanlar yakalandı

birgun.net -
Adana'da musluk suyunu 'zemzem suyu' diyerek şişeleyip sattığı iddia edilen 1 kişi...
Devamını Oku

Aydın’da JES’lere karşı büyük protesto

birgun.net -
Aydın’da JES’leri protesto etmek için kitlesel basın açıklaması düzenleniyor.
Devamını Oku

Ünlü anketçiye saldırı: Bıçaklayıp öldüreceklerini düşündüm

birgun.net -
SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı saldırıya uğradığı öğrenildi. Bayrakçı, Salı günü...
Devamını Oku

Memurlara zam teklifinin tarihi kesinleşti

birgun.net -
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi