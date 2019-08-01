26.4 C
Istanbul
02.08.2019
Anasayfa DÜNYA Ruhani: ABD çocuk gibi davranıyor, rasyonel düşünme gücünü kaybetti

Ruhani: ABD çocuk gibi davranıyor, rasyonel düşünme gücünü kaybetti

birgun.net birgun.net

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırımlar listesine almasına tepki gösterdi.

Hasan Ruhani, ABD’nin “çocuk gibi” davrandığını söyledi. Ruhani, alınan kararın Washington’un rasyonel düşünme gücünü kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Karar uyarınca, Muhammed Cevad Zarif’in, varsa ABD’deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıkları dondurulacak.

ABD’de mal varlığı olmadığını vurgulayan Zarif ise Washington’un kendisini planlarına karşı bir tehdit gördüğü için hedef aldığını söylemişti.

ABD’nin yaptırım listesine alınan Cevad Zarif: Beni tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,718AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Halk TV’den ayrılanların yeni adresi belli oldu

birgun.net -
Oya Lale Özan Arslan Halk TV’nin ekran yüzlerindendi. Onun da arkadaşlarıyla birlikte 1...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü

birgun.net -
Atatürk Havalimanı’nın yolcu taşımacılığına kapatılmasından sonra 5-6 Nisan tarihlerinden itibaren operasyona başlanan...
Devamını Oku

İyi Parti’den Bahçeli’nin ‘MHP’ye geri dönün’ talebine cevap

birgun.net -
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım...
Devamını Oku

Şirince’de mermer ocağına geçit yok!

BİRGÜN İZMİR -
Belevi Şirince arası Jeotermal Enerji ve Mermer Ocakları yapılmaması için Efes Selçuklular...
Devamını Oku

Bahçeli: Fiziken İYİ Parti’de bulunan arkadaşlarımın MHP’ye dönüşü beklentimdir

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4....
Devamını Oku

Musluk suyunu ‘zemzem’ diye satanlar yakalandı

birgun.net -
Adana'da musluk suyunu 'zemzem suyu' diyerek şişeleyip sattığı iddia edilen 1 kişi...
Devamını Oku

Aydın’da JES’lere karşı büyük protesto

birgun.net -
Aydın’da JES’leri protesto etmek için kitlesel basın açıklaması düzenleniyor.
Devamını Oku

Ünlü anketçiye saldırı: Bıçaklayıp öldüreceklerini düşündüm

birgun.net -
SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı saldırıya uğradığı öğrenildi. Bayrakçı, Salı günü...
Devamını Oku

Memurlara zam teklifinin tarihi kesinleşti

birgun.net -
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.
Devamını Oku

Konya’da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

birgun.net -
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, bir kişi tarafından...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi