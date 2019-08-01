Ruhani: ABD çocuk gibi davranıyor, rasyonel düşünme gücünü kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırımlar listesine almasına tepki gösterdi.

Hasan Ruhani, ABD’nin “çocuk gibi” davrandığını söyledi. Ruhani, alınan kararın Washington’un rasyonel düşünme gücünü kaybettiğini gösterdiğini belirtti.

Karar uyarınca, Muhammed Cevad Zarif’in, varsa ABD’deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıkları dondurulacak.

ABD’de mal varlığı olmadığını vurgulayan Zarif ise Washington’un kendisini planlarına karşı bir tehdit gördüğü için hedef aldığını söylemişti.