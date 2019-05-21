Ruhani: ABD ile müzakere koşullarımıza uygun değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Şu anki şartlar altında ABD ile müzakere koşullarımıza uygun değil” dedi.

İran medyasında yer alan haberlerde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, “Ben de müzakere ve diplomasiden yanayım. Ancak şu anki şartlar altında ABD ile herhangi bir müzakere koşullarımıza uygun değil. Şu an bize düşen direnmek ve metanetli olmaktır” ifadelerini kullandı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, “İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran’ın sonu olur. Bir daha ABD’yi tehdit etmeye kalkma” diyerek İran’ı tehdit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine, “Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran’ı bitiremeyecektir” sözleriyle yanıt vermişti.

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Zarif, “Trump, ‘B takımı’nın kışkırtmalarıyla İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran bin yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran’ı bitiremeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.