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22.05.2019
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Ruhani: ABD’yle bu şartlar altında müzakere mümkün değil

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgede gerilimi tırmandıran ABD'yle bu şartlar altında nükleer müzakerenin mümkün olmayacağı görüşünü paylaştı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin bölgede gerilimi tırmandıran hamlelerine karşı açıklamalarda bulundu. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilen ve gerilimi başlatan taraf olduğunu hatırlatan Ruhani, “Elbette müzakere taraftarıyız ancak bugünkü şartlar altında müzakere mümkün değil” dedi.

“Devlet olarak ABD ve yaptırımlar karşısında direniş ve mücadelede görüş birliğine sahibiz” diyen Ruhani, Beyaz Saray’ın 40 yıldır İran aleyhinde siyaset yürüttüğünü ve bugün İran karşıtı tüm isimlerin Beyaz Saray’da bir araya geldiklerini söyledi.

Ruhani, “Düşman gerginliği İran’ın başlatmasını istiyordu ancak bunu yapmadık. Bazıları nükleer anlaşmadan çıkmamızın peşindeydi. Eğer ABD’nin tahrikleriyle nükleer anlaşmadan çıksaydık, bugün hükumetin halka yönelik attığı adımları savunmak çok ağır ve zor bir hal alırdı. Böyle bir durumda ABD’nin dışında uluslararası kamuoyu ve BM de ülkemize karşı yaptırım uygulardı. Elbette müzakere taraftarıyız ancak bugünkü şartlar altında müzakere mümkün değil” dedi.

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