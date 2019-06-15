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15.06.2019
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Ruhani: İran nükleer anlaşmaya tek başına devam edemez

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi için olumlu adımlar beklediklerini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için anlaşmanın taraflarına İran’ın kazanımlarını sağlayacak adımlar atma çağrısında bulundu. Ruhani, “İran’ın nükleer anlaşmaya tek başına devam edemeyeceği açıktır. Diğer ülkelerin bu önemli anlaşmanın korunması için katkı sunması gerekiyor” dedi.

ABD’nin hukuksuz tutumunun herkes tarafından görüldüğünü dile getiren Ruhani, “İran, her türlü etkileşime hazır olduğunu ilan ederek, anlaşmadaki dengeyi sağlayabilmek için nükleer anlaşmanın 26 ve 36’ncı maddeleri uyarınca taahhütlerini azalttı. Anlaşmanın taraflarından uygun bir yanıt gelmediği takdirde bundan daha fazla adımlar atmaya mecbur kalacaktır” şeklinde konuştu.

Ruhani, “Bazı bölge dışı güçlerin Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin içişlerine müdahaleleri zorlayıcı tek taraflı politikaları, terörizm, aşırılık ve İran’la yapılan önemli nükleer anlaşma da dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda yabancı güçlerin yükümlülüklerini açıkça ihlal etmesi ve hukuk dışı tutumlar bölgemizi dünyanın en istikrarsız bölgelerinden biri haline getirdi” ifadelerini kullandı.

Ruhani, konuşmasında Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun Tahran ziyareti sırasında Umman Körfezi’nde Japonya’ya yük taşıyan petrol tankerlerinin saldırıya uğramasına ilişkin değerlendirmede bulunmaması dikkat çekti.

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