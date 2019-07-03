Ruhani: Zenginleştirilmiş uranyum seviyesini istediğimiz kadar artıracağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 2015 yılında kabul edilen yüzde 3,67 sınırının üzerine çıkartacağını söyledi. Sınırın 7 Temmuz’da aşılacağını söyleyen Ruhani, İran’ın “zenginleştirilmiş uranyumu istediği seviyeye çıkartacağını” belirtti.

Reuters’in haberine göre Ruhani, anlaşmayı kabul eden tarafların kendi yükümlülüklerini gerçekleştirmemeleri durumunda Arak nükleer reaktörünün anlaşma öncesindeki faaliyetlerine geri döneceğini ifade etti.

Buna karşın İran Cumhurbaşkanı müzakerelere açık olduklarını belirterek, uygun koşullarda anlaşmaları durumunda zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin düşürüleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararının ardından İran’a yaptırımlar geri getirilmişti. Anlaşmanın sürmesi için Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşmeleri sürdüren İran, yaptırımlar sebebiyle anlaşmayla kabul edilen yükümlülüklerin bir kısmından geri adım atacağını duyurmuştu.