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10.07.2019
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Ruhani’den petrol tankerine el koyan İngiltere’ye: Ahmakça bir iş

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda petrol tankerine el koymasıyla ilgili "Ahmakça bir iş" yorumunda bulundu.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere’nin İran’a ait petrol tankerine el koymasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Ruhani, başkent Tahran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran’a ait petrol tankerine “Suriye’ye petrol taşıdığı” gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı’nda İngiltere tarafından el konulması ve nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, “İngilizler, bu gemiyi İspanya kara sularında iken alıkoydu. Aslında kendileri o topraklarda ve Cebelitarık bölgesinde işgalci konumunda. İngilizlerin bu girişimi kendilerine zarar verecek. Denizlerde güvensizliği başlatan sizsiniz ve bunun sonuçlarını daha sonra fark edeceksiniz” diye konuştu.

İngiltere’nin iç siyasette çalkantılı bir dönem geçirdiğini ve parlamento ile hükümet arasında uyum bulunmadığını söyleyen Ruhani, “Bu şartlarda İran’ın petrol tankerini alıkoymak ahmakça bir iş” ifadesini kullandı.

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