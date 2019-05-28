Ruhani’nin danışmanı Necefi’nin eşi suikaste uğradı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanlarından eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi’nin eşine suikast düzenlendiği açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Necefi’nin ikinci eşi Mitra Necefi, başkent Tahran’ın kuzeyindeki Saadat Abad semtindeki evinde vurularak öldürüldü.

“İnsafnews” haber sitesinin muhabirlerinden Perisa Salihi, “Necefi’nin eşi dün İnsafnews’i aradı ve bize röportaj vermek istedi. Bugün ofise gelecekti ancak aynı gün öldürüldü” iddiasında bulundu.

İran’da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017’de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.

Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından “sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek istifa etmişti.

Reformist kimliğiyle bilinen Necefi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yakın ekibinde yer alıyor.