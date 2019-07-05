Ruhsat alımı durduruldu

Çanakkale Bozcaada Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Ramazan Öksüz’ün cinayete kurban gitmesinin ardından Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, radikal kararlar aldı.

Toplantıda en çok ses getiren karar, 2016 yılından itibaren üzerinde çalışılan ve son aşamaya gelen, adanın 10 yıllık geleceğini belirleyecek Turizm Master Planı’nın Meclis tarafından onaylanması ve yürürlüğe girene kadar yeni tüm işletme taleplerinin kabul edilmeyeceği kararı oldu. Turizm Master Planı hayata geçene kadar adada yeni bir otel, pansiyon, restoran gibi hiçbir işletme açılamayacak.

İlginizi çekebilir: Bozcaada'da meclisten ruhsat kararı: Turizm planı bitene kadar işletme ruhsatı alınamayacak

Başkan Yılmaz, Turizm Master Planı’nın son halinin de artık işletme sayısının kapasiteyi aştığını gösterdiğini, bir an önce önlem alınmazsa adada doğal yaşantıyı bozacağını, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Kararın alınmasında ise 31 yaşındaki Ramazan Öksüz’ün cumartesi günü bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilerek öldürülmesi etkili oldu.

Cinayetin gerçekleştiği gün Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30’a kadar devam eden müzik yayınının 23.59’da sona ermesi, alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30’da kapanması kararı alınmıştı.