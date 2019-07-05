25.2 C
Istanbul
05.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Ruhsat alımı durduruldu

Ruhsat alımı durduruldu

Bozcaada’da, Belediye Meclisi’nde alınan karar ile Turizm Master Planı tamamlanana ve yürürlüğe girene kadar adada yeni bir işletme ruhsatı talebi alınmayacak. Kararın alınmasında ise 31 yaşındaki Ramazan Öksüz’ün cumartesi günü bir eğlence mekânında çıkan kavgada darbedilerek öldürülmesi etkili oldu

birgun.net birgun.net

Çanakkale Bozcaada Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Ramazan Öksüz’ün cinayete kurban gitmesinin ardından Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, radikal kararlar aldı.

Toplantıda en çok ses getiren karar, 2016 yılından itibaren üzerinde çalışılan ve son aşamaya gelen, adanın 10 yıllık geleceğini belirleyecek Turizm Master Planı’nın Meclis tarafından onaylanması ve yürürlüğe girene kadar yeni tüm işletme taleplerinin kabul edilmeyeceği kararı oldu. Turizm Master Planı hayata geçene kadar adada yeni bir otel, pansiyon, restoran gibi hiçbir işletme açılamayacak.

İlginizi çekebilir:  Bozcaada'da meclisten ruhsat kararı: Turizm planı bitene kadar işletme ruhsatı alınamayacak

Başkan Yılmaz, Turizm Master Planı’nın son halinin de artık işletme sayısının kapasiteyi aştığını gösterdiğini, bir an önce önlem alınmazsa adada doğal yaşantıyı bozacağını, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Kararın alınmasında ise 31 yaşındaki Ramazan Öksüz’ün cumartesi günü bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilerek öldürülmesi etkili oldu.

Cinayetin gerçekleştiği gün Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30’a kadar devam eden müzik yayınının 23.59’da sona ermesi, alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30’da kapanması kararı alınmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,156AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İBB Başkanı İmamoğlu ilk nikahını kıydı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladıktan sonra nikahını bu akşam...
Devamını Oku

Gerici Akit yazarı Dilipak hakkında soruşturma

birgun.net -
İktidara yakınlığıyla bilinen Gerici Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 8 Mart...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sandık başına gidiyor

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen...
Devamını Oku

Alaska’da tüm zamanların sıcaklık rekoru

birgun.net -
ABD'nin en soğuk bölgelerinden olan Alaska eyaletinde dün tüm zamanların en yüksek...
Devamını Oku

Hazine nakit dengesi, haziranda 11 milyar 16 milyon lira açık verdi

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre,...
Devamını Oku

Trabzon’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cansız beden bulundu.
Devamını Oku

UEFA’dan Trabzonspor kararı

birgun.net -
UEFA, Trabzonspor hakkındaki kararını verdi. Bordo mavili takımı, Avrupa kupalarına katılabilecek.
Devamını Oku

Kevin Spacey hakkındaki taciz davasında feragat

birgun.net -
Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little...
Devamını Oku

Savcı Selim Kiraz davasında ara karar verildi

birgun.net -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu...
Devamını Oku

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

birgun.net -
Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi