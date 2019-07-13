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13.07.2019
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Haber analiz: Rus füzesi de ABD uçağı da sorun demek

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

Ülkeyi S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz krizleri arasında sıkıştıran AKP hükümetinin yanlışlarla bezeli dış politikası nedeniyle Türkiye’yi zorlu günler bekliyor. Küresel güç merkezlerinin silahlarını almak için koşturan AKP, bir taraftan Rusya’dan S-400 alırken, diğer taraftan da ABD’den F-35 savaş uçağı ve Patriot füze sistemi almaya çalışıyor. NATO müttefiki Türkiye’nin S-400 alımına karşı çıkan ABD, yaptırım uygulana
cağına ilişkin Türkiye’yi açıkça tehdit ederken, AKP/Saray rejimi Erdoğan’ın Osaka’daki G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye umut bağlıyor. Pentagon ise Trump’ın açıklamalarının aksine, karar verici mekanizmanın ‘Kongre’ olduğunu vurguluyor.

Bir taraftan NATO ve ABD’ye bağlı geleneksel dış politik kodlar, öbür yandan Rusya’ya yakınlaşma hamlesi birbiriyle çakışırken, AKP’nin küresel aktörlerin her ikisini de idare etmeye dayanan faydacı stratejsinin sonuna gelindi. Doğu Akdeniz’e ilişkin Avrupa Birliği’nin, S-400 dolayısıyla ABD’nin yaptırım tehditlerinin üzerine Suriye’deki sıkışma da eklenince AKP’nin kriz üreten dış politikasının ülkeye faturası da derinleşiyor.

Rusya’dan S-400’lerin muhakkak alınmasını öngören yaklaşım ile, NATO’ya ve ABD’ye sadık kalınmasını ısrarla savunan yaklaşım arasında bir fark yok. Her iki yaklaşım da bağımlılık ilişkilerinin sürdürülmesinden yana. Bu yaklaşımlar Türkiye’yi emperyalistler arasında bir tercihe zorluyor. Yandaşlarla dolu politikaların ekonomik ve siyasi faturası ağır. Her kriz ülkenin daha fazla yoksulluşması, yaptırımlara maruz kalması demek. Çıkmazlara neden olan krizlerden kurtulmanın başat yolu, İhvancı, mezhepsel politikaların terk edilmesi ve komşularla barışcıl ilişkiler geliştirilmesidir.

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