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29.03.2019
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Rus kozmonot Bykovsky yaşamını yitirdi

birgun.net birgun.net

Rus kozmonot Valery Bykovsky 84 yaşında hayatını kaybetti. Bykovsky, SSCB döneminde ülkenin uzay programına alınan ilk isimlerden birisiydi.

Rus Uzay Ajansı, Valery Bykovsky’un 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajans kozmonotun ölüm nedeni ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

1963 yılında uzay uçuşları yapan kozmonot kariyeri boyunca 3 defa uzaya çıktı. Bykovsky, SSCB döneminde ülkenin uzay programına alınan ilk isimlerden birisiydi.

Vostok-5 misyonu kapsamında seçilen 20 Sovyet pilotundan birisi olan Bykovsky Ay’a ayak basacak ilk insan olmak için de bir süre eğitim gördü.

Son uzay görevini 1978 yılında gerçekleştiren Bykovsky toplamda yörüngede 21 gün geçirdi.

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