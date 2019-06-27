Rusya 2018 yılında 68 milyon dolarlık kuru meyve ithalatı yaparken, Türkiye 26,5 milyon dolarlık tutarla Rusya’nın en büyük tedarikçisi oldu. Rus pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payı yüzde 38’e ulaştı.

Rusya’nın kuru meyve ithalatında yüzde 38’lik payını daha yukarı taşımak isteyen Türk kuru meyve ihracatçıları Rusya pazarına yoğunlaşma kararı aldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Turkish Dried Fruits URGE projesi üyesi 11 firmanın katılımıyla 16 – 19 Haziran 2019 tarihlerinde önemli bağlantıların kurulduğu bir pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KURU İNCİR VE KAYISIDA RUSYA’DA PAZAR LİDERİ

Rusya’nın kuru incir ve kuru kayısı ithalatında Türkiye’nin en büyük tedarikçi olduğu bilgisini veren Celep, kuru üzüm ihracatında ikinci büyük tedarikçi olduğumuzun altını çizdi. Heyet kapsamında mevcut pazar payının artırılmasının yanında, pazara girişte karşılaşılan zorlukların giderilmesi adına incelmelerde bulunulması ve işbirlikleri gerçekleştirilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Celep şöyle devam etti: “Türk heyetinin Rusya temasları sırasında ilk olarak ülke pazarının yüzde 25’ini temsil eden Büyük Perakende Şirketler Birliği ziyaret edildi. Birlik yönetimi ile verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında Kuru Meyve Sektöründe Türkiye’nin önemi ve bu duruma önemli katkılar sunan Ege Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren proje üyesi firmalarımızın kapasiteleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, dünya genelinde faaliyet gösteren firmalarımızın Rusya pazarında karşılaştıkları sorunlar dile getirildi. Kuruluşlar arası sağlanacak işbirliğinin sağlayacağı karşılıklı faydalar değerlendirildikten sonra, iletişimin korunarak ileri dönemlerde somut işbirlikleri geliştirilmesi kararlaştırıldı.”

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Rusya temasları sırasında kuru meyve ile diğer gıda ürünlerinin ticareti için de büyük önem arz eden Foodcity’yi ziyaret ettiklerini anlatan Celep, Foodcity’de kuru meyve ithalatında ve iç pazara arzında önemli rol üstlenen büyük tedarikçi firmalarla görüştüklerini kaydetti.