7.6 C
Istanbul
30.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Rus valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı

Rus valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı

birgun.net birgun.net

Rusya’nın Belgorod şehrinde yeni göreve gelen valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı. Vali Yuri Galdun’un kült giriş müziğinin verdiği zafer duygusuyla sahneye çıktığı ve yemin ettiği video, sosyal medyada viral oldu.

YouTube’da paylaşılan videoda, Galdun sahneye çıkmak üzereyken serinin jenerik müziği çalmaya başlıyor.

Galdun’un ise gayet soğukkanlı bir şekilde yeminini ettiği görülüyor.

Belgrod’un kültür ve sanattan sorumlu biriminin başkanı Lyudmila Grekova, bu müziği seçenlerden biriydi.

“Eskiden kullandığımız müziği daha modern bir şeyle değiştirmeye karar verdik ama müziğin nereden geldiğine bakmadık” diyen Grekova bu “hata” sonrası istifasını sundu.

Yaptığı açıklamada da, “Ortada hiçbir kötü niyet yoktu. Ben yabancı bir müzik kullanılmamasında ısrar etmiştim ve aynen düşündüğüm oldu” dedi.

İlginizi çekebilir:  "ABD'nin Golan Tepeleri kararı uluslararası hukuka aykırı"

Star Wars’ın efsanevi giriş müziğinin bestecisi John Williams.

Her filmin başında arkaplandaki kült müzikle beraber ekranda açılış yazılarının akması da bir Star Wars geleneği.

Sosyal medyada videoyu tiye alan paylaşımlar arasında, Vali Galdun’u Darth Vader karakteriyle karşılaştıranlar da var, Belgorod’u Galaktik İmparatorluk olarak niteleyenler de.

KaynakBBC Türkçe
- Reklam -

SON HABERLER

Rus valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı

birgun.net -
Rusya'nın Belgorod şehrinde yeni göreve gelen valinin yemin töreninde Star Wars jenerik...
Devamını Oku

‘FETÖ’den gözaltına alınan Yargıtay hâkimi serbest

birgun.net -
FETÖ soruşturması kapsamında iki gün önce gözaltına alınan hakimlerden Yargıtay Tetkik Hakimi...
Devamını Oku

Muhalefeti karalama kampanyaları tam gaz: Ankara’da yere ‘Yavaş banknotları’ atıldı

birgun.net -
Yerel seçimlere bir gün kala Ankara’da sokaklara Mansur Yavaş'a yönelik 'senet' karalamalarına...
Devamını Oku

MÜYORBİR’in yeni başkanı Burhan Şeşen

birgun.net -
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) yeni dönem Başkanı Burhan Şeşen, Başkan Yardımcısı...
Devamını Oku

Yurttaşlara ‘şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ diyen AKP’lileri duyuran gazeteci işten çıkarıldı

birgun.net -
AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in yurttaşlara “Şeyin trene baktığı gibi ne bakıyorsunuz”...
Devamını Oku

Polis aracında cinsel saldırıya 46 yıla kadar hapis istemi

birgun.net -
İstanbul Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) isimli kadının yanında...
Devamını Oku

Maltepe’de sokak ortasında kadın cinayeti

birgun.net -
İstanbul, Maltepe'de işe gitmek için evinden çıkan kadın, sokak ortasında silahlı saldırıya...
Devamını Oku

TRT’nin harcamaları ‘ticari sır’mış!

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CİMER ile bilgi edinme kanunu...
Devamını Oku

Özelleştirme bilançosu 17 yılda 62 milyar dolar: Dağı taşı sattılar, borcu katladılar

Nurcan Gökdemir -
AKP iktidarları, 17 yılda şeker fabrikaları, petrokimya, demir-çelik, petrol rafinerisi, tekstil, alkol-tütün...
Devamını Oku

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

birgun.net -
Adana'nın Seyhan ilçesinde, iddiaya göre bar önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ömer...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi