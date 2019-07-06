23.5 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Rüşvet iddiasına karışan bilirkişi, liste dışı bırakıldı

Rüşvet iddiasına karışan bilirkişi, liste dışı bırakıldı

birgun.net birgun.net

Ankara 5. İdare Mahkemesi, rüşvet istediği iddia edilen bilirkişinin, sicil ve listeden çıkartılmasının iptaline yönelik açtığı davayı reddetti. Mahkeme, bilirkişinin, bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunduğuna hükmetti.

İddiaya göre, Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu listesine kayıtlı bilirkişi N.B, görevlendirildiği bir ceza davasında, taraflardan birini arayarak görüşmek istedi. Daha sonra yapılan görüşmede bilirkişinin raporunu hazırlamadan önce rüşvet istediği iddia edildi.

Rüşvet iddiasıyla yapılan ihbar sonrasında soruşturma başlatıldı. Bildirim üzerine ise Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu inceleme başlattı.

Kurul, N.B’nin, bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-c maddesi gereğince bilirkişilik sicilinden silinmesine ve bilirkişi listesinden çıkarılmasına karar verdi.

Bilirkişi, karara karşı yaptığı itirazın Kurul tarafından reddedilmesi üzerine, Ankara 5. İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme, kararın iptalinin istendiği davayı reddetti.

Bilirkişinin, taraflardan birini arayarak görüşmek istediğini aktardığı, daha sonra da görüşmenin gerçekleştiğini belirleyen mahkeme, bu durumu 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun ”Bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma” başlıklı 13.maddesinde düzenlenen ”Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması” hükmü kapsamında değerlendirdi.

Davacı bilirkişi N.B’nin Ankara Bölge Bilirkişilik Bölge Kurulunun sicilden silinme ve bilirkişilik listesinden çıkartılma kararını hukuka uygun bulan mahkeme, bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulmasının bilirkişilerin sicilden ve bilirkişi listesinden çıkarılma nedenleri arasında saydı. 

Bilirkişiler sıkı takipte

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkileri ise bilirkişinin görevlendirmeyi yapan hakim veya Cumhuriyet savcısının bilgisi olmaksızın taraflarla iletişime geçmesinin, görüşmesinin mevzuata aykırı olduğunu bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, özellikle görevlendirmeyi yapan merciden habersiz olarak taraflarla görüşerek menfaat temin etmeye çalışan bilirkişilerin sıkı takip altında olduğunu, bu durumlarda bilirkişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin başlatılarak, yaptırımların uygulandığını belirtti.

Etkin, verimli ve düzenli işleyen bir bilirkişilik sisteminin tesisi için denetimin olmazsa olmaz olduğunu, bölge kurulları aracılığıyla bu denetimlerin yapıldığı vurgulandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,158AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Rüşvet iddiasına karışan bilirkişi, liste dışı bırakıldı

birgun.net -
Ankara 5. İdare Mahkemesi, rüşvet istediği iddia edilen bilirkişinin, sicil ve listeden...
Devamını Oku

Milletvekillerinden Kavaklı’da direnen ODTÜ’lülere ziyaret

birgun.net -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)...
Devamını Oku

KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilecek

birgun.net -
Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten...
Devamını Oku

Bolu’da radyoaktif madde ele geçirildi

birgun.net -
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve...
Devamını Oku

Erdoğan’dan yeni atamalar

birgun.net -
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Ayrıca Resmi Gazete'de...
Devamını Oku

Ankara’da belediye deposundan jet ski çıktı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda, belediye envanterine kayıtlı olmayan bir jet ski...
Devamını Oku

Taksim’in Eylem’i yaşamını yitirdi

birgun.net -
İstanbul Beyoğlu’nun sevilen ve adı yurttaşlar tarafından “Eylem” olarak adlandırılan köpek, hayatını...
Devamını Oku

Haziran ayında 40 kadın, erkekler tarafından katledildi

birgun.net -
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, haziran ayına dair kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora...
Devamını Oku

Adli Tıp, Tahir Elçi cinayetinde rapor hazırlamayı reddetti

birgun.net -
Diyarbakır Barosu’na bağlı avukatlar, Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması için 183’üncü kez Diyarbakır...
Devamını Oku

ABD’de 7.1 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi