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01.06.2019
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Rusya, 51 ton güveli domatesi Türkiye’ye iade etti: Bu kaçıncı?

Rusya’dan Türkiye’ye ‘sağlığa zararlı’ olduğu gerekçesiyle iade edilen tarım ürünlerinin ardı arkası kesilmiyor. Önceki gün 14.5 ton yeşil biberi geri çeviren Rusya, bu kez 51 ton domatesi ‘zararlı’ içerdiği gerekçesiyle ülkeye sokmadı

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Rusya’dan Türkiye’ye “sağlığa zararlı” olduğu gerekçesiyle iade edilen tarım ürünlerinin ardı arkası kesilmiyor. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı’ndan (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den getirilen 50.96 ton domates, tarım zararlısı içerdiği gerekçesiyle Rusya’ya sokulmadı. Domateslerde Güney Amerika domates güvesi tespit edildiğini belirten kurum, mevzuat gereği ürünlerin Türkiye’ye iade edildiğini kaydetti. Açıklamada, sene başından beri 310’dan fazla domatesin benzer gerekçelerle Rusya’ya sokulmadığı belirtildi.

KAMUOYU ENDİŞELİ

Türkiye’den Rusya’ya ve Avrupa’ya gönderilen ihraç ürünü meyve ve sebzeler sıklıkla üzerinde zirai ilaç kalıntısı ve canlı lavra olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye iade ediliyor. Ülke kamuoyunda ‘bu ürünleri biz mi tüketiyoruz” endişesi yaşanıyor. Uzmanlara göre iade edilen ve limit değerleri aşan bu ürünlerin imha edilmesi gerekiyor. Ancak sağlığa zararlı olduğu belirtilen bu ürünlerin akıbetine ilişkin yetkililer tarafından bir açıklama yapılmıyor.

Daha önce de birçok tarım ürünü, kimi ülkelerce geri çevrilmişti. Onlardan bazıları şöyle:

  • 2017 yılında çeşitli ülkelere gönderilen 139 ton limon, 22 ton kayısı ve 58 ton kiraz yurda geri döndü.
  • 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde ise, 460 ton limon, 30 ton kayısı ve 17 ton çilek geri döndü.
  • Bu yıl 26 Şubat’ta Rusya, ülkemizden temin edilen 60 tondan fazla domates ve 23 ton portakalı iade etti. Domateslerde güve, portakallarda ise tahta ile beslenen ‘Siyah Ladin Barbel’ tespit edildi.
  • Yine Şubat ayında Rusya’nın Kaliningrad bölgesine gönderilen 19 ton elmanın, ürün standartlarının karşılandığını gösteren belgelerin bulundurulmaması nedeniyle gümrükten girmesine izin verilmedi.
  • Rusya, önceki gün 14.5 ton yeşil biberi, tarım zararlısı bulunduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

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