8.5 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa DÜNYA Rusya: ABD’nin Golan Tepeleri kararı savaşa yol açar

Rusya: ABD’nin Golan Tepeleri kararı savaşa yol açar

birgun.net birgun.net

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyamaya ilişkin kararının doğrudan savaşa sürükleyen bir yol olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin ilhak edilen Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımaya ilişkin kararının tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.

Duma’da Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile bir araya gelen Volodin, “Bu karar aslında Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi yok sayılarak alındı. Bu nedenle tüm devletler bu kararla ilgili konuşmalı. Eğer ileride de dünya, alınan bu tür kararlar doğrultusunda ilerlemeye devam edecek olursa, herkesin birbiriyle savaşıyor olacak bir duruma gelinebilir” açıklamasında bulundu.

Volodin, ABD’nin ‘güçlünün hukuk üstünlüğünü’ kullandıklarını belirten Lübnan Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğunu ifade ederek , ‘Bu doğrudan savaşa sürükleyen bir yol” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Rus basını: Rusya, Venezuela'ya 100'den fazla asker gönderdi


- Reklam -

SON HABERLER

Brexit belirsizliği sürüyor: 3 bakan daha istifa etti

Diren Deniz Sarı -
Başbakan May’in karşı çıkmasına rağmen, Avam Kamarası’nda milletvekillerinin Brexit sürecindeki etkisini artıracak...
Devamını Oku

Sahte anket şirketi haber sitelerini kandırdı

birgun.net -
KOMSAR isimli sahte bir araştırma şirketinin; Muğla, Eskişehir, Bursa, Antalya, İzmir, Ankara...
Devamını Oku

Golan Tepeleri imzasına dünyadan tepki yağdı: Ortadoğu’nun istikrarı zarar görür

birgun.net -
ABD Başkanı Trump’ın “Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalaması...
Devamını Oku

Dev salyangoz fosili evin duvarında bulundu

birgun.net -
Adıyaman Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir evin duvarında 65 milyon yıllık dev...
Devamını Oku

Kemeraltı’nın yeni hikâyesi

birgun.net -
İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı korumak ve geliştirmek amacıyla Kemeraltı Hayat Platformu kuruldu....
Devamını Oku

Kirli enerjiye hayır!

BİRGÜN İZMİR -
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal enerji santralına karşı...
Devamını Oku

Şule Çet davasında kritik delil kayıp

birgun.net -
ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet (23) davasında olay gecesi üzerinde bulunan iç çamaşırının...
Devamını Oku

Bakanlık eliyle sağlıkta Ortaçağ’a dönüş

Burcu Cansu -
Sağlık Bakanlığı’nın son raporuna göre geçtiğimiz yıl tam 11 bine yakın hekim...
Devamını Oku

Rabia Naz dosyası karanlığa gömülmesin

birgun.net -
EYNESİL ilçesinde 12 Nisan 2018'de yıl evinin önünde ağır yaralı olarak...
Devamını Oku

31 Mart’ta mevcut denge muhalefet lehine değişebilir

birgun.net -
En bilinen kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi