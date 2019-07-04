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04.07.2019
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Rusya denizaltı yangınıyla ilgili detayları gizliyor

14 kişinin yaşamını yitirdiği Rus denizaltısına ilişkin bilgiler, Rusya tarafından gizleniyor. Rusya ölenlerin kimliklerini ve yangının nasıl çıktığını açıklamıyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı, 14 kişinin yaşamını yitirdiği denizaltı yangınıyla ilgili detayları açıklamaktan kaçınıyor. Pazartesi yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda denizaltıda “yangın çıktığı” söylenirken, yangının sebebi ve ölenlerin kimlikleri açıklanmıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, denizaltıdan kurtulanlar olduğunu söylemişti. Ancak bu kişilerin kimlikleri ve sayısına dair bilgi verilmedi. Şoygu, olayın Rusya karasularında yaşandığını aktardı.

YANGININ ÇIKTIĞI DENİZALTI NÜKLEER MİYDİ?

Şoygu, gelen sorular üzerine yangının yaşandığı denizaltının nükleer olduğunu doğruladı. Buna karşın denizaltının reaktörünün tamamen izole edilmiş olduğunu ve sızıntı olmadığını söyledi.

Reuters’e konuşan Norveçli yetkililer de sızıntı görülmediğini doğrulayarak bölgede olağanın üzerinde radyasyon tespit etmediklerini açıkladılar.

‘İSİMLERİNİ BİLMEMEMİZ NORMAL Mİ?’

Hükümetin konuyla ilgili bilgileri gizlemesini eleştiren Ekho Moskvy radyosundan Yevgeny Buntman, “Şu anda hiçbir şey bilinmiyor, kim, neredeydi bilmiyoruz. Anlamadığım bir şey var, neden ölümlere dair açıklama bir gün sonra yapıldı?” diyerek, Pazartesi yaşanan olayın Salı günü açıklanmasını eleştirdi.

Buntman, “Neden isimlerini bilmiyoruz? Bu normal mi?” diyerek, ölenlerin isimlerinin açıklanmasını talep etti.

Rus basını ölen kaptan Denis Dolonskiy’in de aralarında bulunduğu bir kaç ismi açıklarken, ölen 14 kişinin kimlik bilgilerine dair detaylar verilmedi. Açıklamalarda bu kişilerin “profesyonelliği yüksek”, “benzersiz uzmanlar” oldukları söyleniyor.

Yangın yaşanan nükleer denizaltının gizli araştırmalarda kullanıldığı aktarılıyor.

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