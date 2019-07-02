Rusya donanmasına ait denizaltıda yangın: 14 ölü

Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracında ülke karasuları içerisindeyken çıkan yangında 14 denizcinin yaşamını kaybettiği belirtildi.

Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, araştırma denizaltısıyla biyometrik ölçüm yapıldığı esnada yangın çıktığı kaydedildi.

Bilimsel araştırmalar için görevlendirilmiş olan denizaltı mürettebatının, okyanus tabanını incelemekte olduğu belirtildi.Açıklamada denizaltı aracının içinde bulunan 14 denizcinin zehirli gaz salınımından dolayı hayatlarını kaybettiği bilgisi verildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

“NÜKLEER DENİZALTI” İDDİASI

Rus medya kuruluşu RBC ise askeri bir kaynağa dayanarak, yangın çıkan aracın nükleer bir denizaltı olduğunu duyurdu. Ancak bu iddia doğrulanmadı.

NORVEÇ: RADYASYON SIZINTISI YOK

Olayın ardından Norveç’ten “radyasyon sızıntısı yok” açıklaması geldi. Norveçli yetkililer, “Kontrolleri yaptık ve bölgede fazla yüksek radyasyon seviyeleri ölçülmüyor” açıklaması yaptı. Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Ajansı, Rus yetkililerin kendilerine denizaltıda bir gaz patlaması yaşandığı bilgisi verdiğini de duyurdu.

Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın nedeniyle rutin programını iptal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

“BU KAZA RUSYA VE ORDUMUZ İÇİN BÜYÜK KAYIP”

Putin görüşmede, yangında çok sayıda nitelikli insanın hayatını kaybettiğini belirterek, “Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2’si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti. Bu kaza Rusya ve ordumuz için büyük bir kayıp” ifadesini kullandı.

Ölen denizcilerin yakınlarına başsağlığı dileyen Putin, Şoygu’ya yönelik, “Kazadan kurtulanlara ve ölen denizcilerin ailelerine gerekli yardımların sağlanmasını, kazaya ilişkin araştırmayla şahsen ilgilenmenizi ve bana rapor vermenizi istiyorum” dedi.

Şoygu ise yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.