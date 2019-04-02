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02.04.2019
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nden Fatih Mehmet Maçoğlu’na tebrik

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Dersim’in, Türkiye Komünist Partisi’nin yerel seçimleri kazandığı tek il olmasını değerlendiren Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nden Kalaşnikov, bu başarının TKP’nin gelecekteki zaferlerin ilk habercisi olduğunu belirtti.

KPRF Merkez Komite Başkanlığı Üyesi ve Uluslararası ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Merkez Komite Sekreteri Leonid Kalaşnikov, açıklamasında, Tunceli Belediye Başkanı seçilen TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu’nu kutlayarak, “Türkiye’deki sıkı rekabeti dikkate alırsak komünist vekilin zaferi çok önemli bir olay” dedi.

Kalaşnikov, “TKP’nin bu başarısı, Komünist partinin gelecekte diğer illerde elde edeceği zaferlerin ilk habercisi olabilir” diye konuştu. KPRF ve TKP arasındaki işbirliğinin yüksek düzeyde olduğunun altını çizen Rus siyasetçi, iki partinin sıkça görüştüğünü ve ortak etkinliklere katıldığını hatırlattı.

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