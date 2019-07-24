22.3 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa DÜNYA Rusya: Güney Kore'ye 'Pişmanız' şeklinde bir açıklama yapmadık

Rusya: Güney Kore’ye ‘Pişmanız’ şeklinde bir açıklama yapmadık

birgun.net birgun.net

Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarla Rus uçaklarına ateş açıldığının duyurulmasından sonra Rusya’nın Güney Kore’ye “Pişmanlık açıklaması” yaptığı iddiasını Moskova yalanladı. 

Güney Kore’de yayın yapan haber ajansı Yonhap, Devlet Başkanlığı Kurumsal İletişim Sekreteri Yoon Do-han’ın ifadelerine dayanarak Rusya’nın olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu mesajını ilettiğini ifade etmişti. Yoon açıklamasında, Rusya’nın hava sahası ihlalinin bilinçli olmadığı ve uçakların teknik bir hata nedeniyle rotalarından saptığının bildirildiğini belirtmişti. 

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ta yayınlanan bu haberin ardından Rus haber ajansları Rusya’nın Güney Kore’ye “olay nedeniyle derin pişmanlık duyduğu” mesajını ilettiğini yalanladı. Haberlerde, Rusya tarafından Güney Kore’ye öyle bir resmi açıklamanın iletilmediği belirtildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,560AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Rusya: Güney Kore’ye ‘Pişmanız’ şeklinde bir açıklama yapmadık

birgun.net -
Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait...
Devamını Oku

İbrahim Kalın ve James Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama

birgun.net -
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasında...
Devamını Oku

İstanbul’da metrobüs kazası: 10 yaralı

birgun.net -
İstanbul Üsküdar'daki bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu, sürücü ve 10 yolcu...
Devamını Oku

İzmir’de 57 yaşındaki yurttaş yol verme kavgasında dövülerek öldürüldü

birgun.net -
İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan kavgada 57 yaşındaki Gürcan Karatosun...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan ‘Güvenli bölge’ açıklaması: Bizi tatmin eder düzeyde değil

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge" görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Devamını Oku

Süpermen, sosyalizm için mücadele edecek

birgun.net -
Warner Bros. stüdyoları, 2020 yılında Süpermen: Kızıl Evlat isimli çizgi romanı beyazperdeye...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de sansürün kaldırılmasının 111. yıldönümü...
Devamını Oku

Hakan Atilla’nın dönüşüyle tekrar gündeme geldi: Rıza Sarraf nerede?

HABER MERKEZİ -
Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ABD'de açılan davada Rıza Sarraf'la birlikte yargılanan...
Devamını Oku

Filenin Sultanları’nın Olimpiyat elemeleri başlıyor

birgun.net -
Filenin Sultanları’nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi