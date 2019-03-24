Rusya soruşturması tamamlandı

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kazandığı 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın siber saldırılar yoluyla müdahale edip etmediğinin araştırıldığı soruşturmayı yürüten Mueller’in, yaklaşık 2 yıldır süren soruşturmasını tamamladığı ve dosyasını Adalet Bakanı William Barr’a ilettiği belirtildi.

Soruşturma dosyasının ne kadarının kamuoyuna açıklanacağı tartışma konusu olurken, özellikle Trump ve yakın çevresindeki bazı isimlerle ilgili bilgi ve belgelerin gizli kalıp kalmayacağı merak ediliyor.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Mueller’in yürüttüğü soruşturmanın sona ermesine ilişkin “Bundan sonraki adım Bakan Barr’a kalmış durumda. Sürecin devamını merakla bekliyoruz. Beyaz Saray, Özel Yetkili Savcının raporuyla ilgili bir brifing almadı” açıklamasında bulundu. Rusya soruşturması kapsamında Trump, 9 Mayıs 2017’de eski FBI Direktörü James Comey’in görevine son vermişti. ABD Adalet Bakanlığı da Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017’de, Robert Mueller’i atamıştı. Trump bugüne kadar soruşturma için “cadı avı” ifadesini kullanmış, Rusya ile gizli bir anlaşma ya da işbirliği olduğu iddialarını yalanlamıştı.



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Hiç kimse hukukun üzerinde değil



Soruşturma boyunca ABD’de binlerce kişi soruşturmaya Trump’ın etki etmeye çalışmasını protesto etmişti. Birçok eyalette sokağa çıkan yüz binler, Trump’ın Rusya soruşturmasına müdahale etmemesini ve Özel Savcı Robert Mueller’in, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığı yönündeki iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına izin vermesini istemişti.

“Hiç kimse hukukun üstünde değildir” sloganı altında pek çok kez protestolar düzenlenmişti. Halk, “Mueller’in üzerinden elinizi çekin”, “Anayasayı koruyun”, “Trump/Pence gitmeli” ve “Trump hukukun üstünde değil” ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşımıştı.