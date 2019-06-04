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04.06.2019
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Rusya’dan Trump’ın Venezuela iddiasına yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Venezuela'dan çekildiği açıklamasını yalanladı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Kremlin’in Washington’a Venezuela’daki askeri uzmanlarını çektiği yönünde bilgilendirdiği açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir bilgi vermediklerini, Rus uzmanların çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Sputnik‘in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın “Rusya’nın Washington’ı adamlarının büyük kısmını Venezuela’dan çekeceği” konusunda bilgilendirdiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

‘BÖYLE BİR BİLGİ VERİLMİŞ OLAMAZ’

Peskov “Görünüşe göre bunlar gazete bilgi kaynaklarına dolaylı olarak bağlantılı. Zira resmi olarak Rusya tarafından bu konuyla ilgili resmi bir bilgi verilmedi, verilmiş olamaz da” dedi.

Rus uzmanların daha önce Venezuela’ya sevkiyatı yapılan teçhizatlara yönelik hizmetler nedeniyle orada bulunduklarını belirten Peskov “Bu süreç planlanan şekilde ilerliyor. ‘Adamlarını çekmenin’ ne anlama geldiğini de bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya bizi adamlarının büyük bir kısmını Venezuela’dan çektiği konusunda bilgilendirdi” ifadelerini kullanmıştı.

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