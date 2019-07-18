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18.07.2019
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Rusya: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız

birgun.net birgun.net

Rusya devlet şirketi Rostec’in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi hâlinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Rus Rostek şirketinin başında bulunan Sergey Çemezov, Pentagon’un Türkiye’nin F-35 programındaki varlığını askıya almasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çemezov, “Eğer Türk meslektaşlarımız isterse, Su-35 savaş uçaklarının teslimatı için çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Dün ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemlerini almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmeyeceğini duyurmuştu.

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