Rusya: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız

Rusya devlet şirketi Rostec’in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi hâlinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.
Rus Rostek şirketinin başında bulunan Sergey Çemezov, Pentagon’un Türkiye’nin F-35 programındaki varlığını askıya almasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Çemezov, “Eğer Türk meslektaşlarımız isterse, Su-35 savaş uçaklarının teslimatı için çalışmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Dün ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemlerini almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmeyeceğini duyurmuştu.