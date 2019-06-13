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14.06.2019
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Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye’nin verdiği koordinatlarla teröristleri vurduk

Rusya, İdlib'de TSK'nin gözlem noktalarından birine saldıran militanlara Türkiye'nin verdiği koordinatlarla hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Türkiye'nin Esad'a bağlı güçler tarafından saldırının yapıldığı iddiası yalanlandı.

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Rusya, Türkiye’nin verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye’nin İdlib bölgesinde operasyon düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara’nın yardım istemesi üzerine Türkiye’nin İdlib’de yer alan gözlem noktalarından birisine saldıran militanlara hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Açıklamada, “13 Haziran gecesi teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’deki Cebel el Zaviye bölgesine yerleştirilmiş olan gözlem noktasına havan toplarıyla ateş açtı. Türkiye bu saldırıların ardından, gözlem noktasındaki askerlerinin güvenliğinin sağlanması için Rus tarafından yardım isteyip hava saldırısı düzenlenmesini talep etti. Türk tarafının gösterdiği koordinatlara, Rusya hava güçlerinin uçakları tarafından dört bombardıman düzenlendi. Bunun sonucunda, Dokmak ve Cebel Tavert yerleşim yerlerinde gruplanmış militanlar ve Türk gözlem noktasına ateş açılması için kullanılan havan topları yok edildi” ifadelerine yer verildi. 

BAKANLIĞIN İDDİASI YALANLANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gözlemevinin “rejim güçleri” tarafından vurulduğu öne sürülmüştü.

Açıklamada şunlar denmişti: “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir.”

MSB: Suriye, İdlib’de gözlem noktamıza saldırdı
Lavrov’dan ‘Türkiye İdlib’deki militanlara silah gönderiyor’ sorusuna yanıt

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