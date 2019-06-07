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07.06.2019
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Rusya ve ABD’ye ait savaş gemileri Pasifik’te burun buruna geldi

Rusya ve ABD'ye ait savaş gemilerinin Pasifik Okyanusu'nun batısında burun buruna geldiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda taraflar birbirlerini suçladı.

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Rusya ve ABD’ye ait savaş gemileri Pasifik Okyanusu’nun batısında burun buruna geldi. İki ülke de olayla ilgili birbirlerini suçladı.

BBC‘nin haberine göre, Rusya’nın Pasifik Filosu, ABD’ye ait USS Chancellorsville kruvazörünün Admiral Vinogradov destroyerinin 50 metre önünden geçtiğini açıkladı. Yaşanan olay nedeniyle Rus destroyerinin acil durum manevrası yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD Yedinci Filo Komutanı Clayton Doss ise Rus tarafının “tehlikeli ve profesyonellik dışı” davrandığını, destroyerin kendi gemilerine doğru manevra yaptığını ileri sürdü. Rusya’nın yaptığı açıklamaların propaganda olduğunu öne süren Doss, geminin kendi gemilerine 15-30 metre uzaklığa kadar yaklaştığını açıkladı.

Rusya da Doğu Çin Denizi’nin güney doğusunda gerçekleşen olay nedeniyle ABD gemisinin komutanlarına protesto mesajı gönderdiklerini duyurdu.

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