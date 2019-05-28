Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Moskova’da yaptıkları görüşmenin ardından NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini artırmasına tepki gösterdi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında her iki bakan da NATO’ya tepki gösterdi. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada NATO’nun faaliyetlerini eleştirerek, “Sayın Makei ile dünyadaki artan silahlanmayı ele aldık. Kendisiyle NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerde artan faaliyetleri konusunda derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.