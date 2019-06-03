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03.06.2019
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Rusya, Venezuela’daki askerlerini geri çağırmayacağını duyurdu

ABD destekli darbe girişiminin denendiği Venezuela'da bulunan Rus askeri uzmanların ülkeye geri çağrılacağı yönündeki iddialar yalanlandı.

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Rusya’nın Venezuela’da bulunan askeri uzmanlarını geri çağıracağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Rusya’nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. 

Sputnik‘e konuşan Zayemskiy, “Bu yine gerçekle bağdaşmayan bir haber. Mevcut sorumluluklar dahilinde çalışmalar sürüyor. Bunlari durdurmak gibi bir durum söz konusu değil“ açıklaması yaptı.

Wall Street Journal gazetesi Moskova’nın Venezuela’daki askeri uzmanlarını geri çağıracağını ileri süren bir habere imza atmıştı.

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