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07.06.2019
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Rusya: Venezuela’ya daha fazla askeri uzman gönderebiliriz

Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri uzmanların sayısını artırabileceği açıklandı.

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Fotoğraf: İHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Direktörü Alexander Shchetinin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda gazetecilere, ülkesinin Venezuela’da bulunan askeri uzmanlarının sayısının artırılabileceğini söyledi.

Rusya’nın resmi ajansı TASS’ın haberine göre, Shchetinin, “Venezuela’ya gönderilen ekipmanların bakımları ile ilgili sözleşmelerimiz var. Bu işler belirli sayıda insana ihtiyaç duyuyor. Daha fazla uzman gerekmesi halinde yollayacağız” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela’da bulunan uzmanların Moskova ve Caracas arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde ekipmanları tamir ettiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Venezuela’da askeri üs kurmayı ya da asker göndermeyi düşünmediklerini açıklamıştı.

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