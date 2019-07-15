18.8 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Rusya, yeni uzay teleskobunu fırlattı

Rusya, yeni uzay teleskobunu fırlattı

birgun.net birgun.net

Rusya, gökteki x ışınlarının haritasını çıkarması için görevlendirilen uzay teleskobu Spektr-RG’yi uzaya gönderdi.

Rus uzay ajansı Roscosmos, uzay teleskobu Spektr-RG’yi taşıyan bir Poroton-M roketinin Baykonur üssünden fırlatıldığını gösteren bir video yayınladı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, 2.7 ton ağırlığında olan uzay teleskobunun haziran sonunda fırlatılması planlanıyordu fakat pillerdeki sorun operasyonun ertelenmesine neden olmuştu.

Gözlemevi görevi görecek Spektr-RG, Rusya’nın ocak ayında kontrolünü kaybettiği Spektr-R’nin yerini alacak.

2011’de fırlatılan Spektr-R’nin görevi, kara delikleri, nötron yıldızlarını ve manyetik alanları gözlemlemekti.

İlginizi çekebilir:  Haber analiz: Rus füzesi de ABD uçağı da sorun demek

Roscosmos yetkililerine göre yerine geçecek Spektr-RG’nin görevleri de buna benzeyecek. Spektr-RG ayrıca gökteki x ışınlarının yüksek çözünürlüklü bir haritasını çıkartacak.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,341AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Rusya, yeni uzay teleskobunu fırlattı

birgun.net -
Rusya, gökteki x ışınlarının haritasını çıkarması için görevlendirilen uzay teleskobu Spektr-RG’yi uzaya...
Devamını Oku

LGS puanı 430’dan 308’e düşen öğrenci CİMER’e başvurdu

birgun.net -
Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) giren 14 yaşındaki Ata Cem Yılmaz’ın sınavdan...
Devamını Oku

Şile yolunca araç şarampole yuvarlandı

birgun.net -
Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevki İstanbul istikametinde kontrolden çıkan bir araç şarampole...
Devamını Oku

Karpuzun kilosu tarlada 10 kuruş

birgun.net -
Adana’da karpuzun kilosunun tarlalarda 10 kuruşa kadar düşmesi üzerine, maliyetini karşılayamayan üretici...
Devamını Oku

Otomotiv sektörü kırmızı alarmda

birgun.net -
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ilk yarısına ait üretim, ihracat adetleri...
Devamını Oku

Üniversiteli işçiler Ankara yolunda: Sesimizi artık duyun!

birgun.net -
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve KİT’lerde kadrolu işçi statüsünde çalışan, memur statüsüne...
Devamını Oku

One Love Festival için geri sayım başladı!

birgun.net -
Bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecek One Love Festival için geri sayım başladı. Katılımcılar,...
Devamını Oku

Can Yayınları, Coelho’nun kitabını bugün toplatıyor

birgun.net -
Paulo Coelho’nun Eleven Minutes (Onbir Dakika) isimli kitabını Saadet Özen, 2004'te Can...
Devamını Oku

‘Darbeyi araştırma komisyonu çalıştırılmadı’

birgun.net -
15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin üçüncü yılına girildi. CHP İstanbul Milletvekili...
Devamını Oku

Güneş gözlüğü seçmek büyük özen gerektiriyor

birgun.net -
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, güneşli günlerde güneş gözlüklerinin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi