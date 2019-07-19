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19.07.2019
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Rusya’da 2 nükleer santralda arıza

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

Rusya’da halen faaliyette olan 10 nükleer santralden ikisinde, son bir haftada bazı ünitelerin devre dışı kaldığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Moskova’nın kuzey batısında bulunan Tver Bölgesinde yer alan ‘Kalinin Nükleer Santrali’nde bir dönüştürücüde meydana gelen kısa devre nedeniyle 4 reaktörden ikisi tamamen ve bir adedi de kısmen devre dışı kaldı.

Santralin Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamada olay sırasında ekipmanın zarar görmediği kaydedildi. Olay günü santral tekrar enerji üretimine geri döndü.

Devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un yan kuruluşu Rosenergoatom ise konu hakkında yaptığı açıklamada “Santral ve çevresindeki bölgede radyasyon oranları değişmeden normal seviyelerde kaldı” ifadelerini kullandı.

Kalinin santralinin su soğutmalı 4 reaktörünün her biri 1000 MegaWatt elektrik üretim kapasitesine sahip. 1 numaralı reaktör 1984’te, 2 numara 1986’da, 3 numara 2004’te ve 4 numara 2011’de devreye alınmıştı. Arıza sonucu 1 ve 2 numaralar tamamen, 4 numaralı reaktör ise kısmen devre dışı kaldı.

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Geçen hafta Cuma günü Beloyarsk şehrinde yer alan bir başka nükleer santralde de güvenlik mekanizması devreye girmiş ve santral devre dışı kalmıştı. Beloyarsk Nükleer Santrali’nde yapılan araştırmanın ardından elektrik üretimi Salı günü tekrar başlatıldı.

Kaynak:DHA

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