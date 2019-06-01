Rusya’da patlayıcı fabrikasında patlama: En az 39 yaralı

Rusya’nın Dzerjinsk kentinde yer alan bir patlayıcı fabrikasında patlamalar gerçekleşti. Patlamalar sonucunda 39 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Rusya’da başkent Moskova’nın 400 kilometre doğusunda bulunan Dzerjinsk şehrindeki Kristall isimli TNT fabrikasında üç büyük patlama yaşandığı kaydedildi.

İlk belirlemelerde yaralı sayısı 19 olarak açıklanmıştı ancak daha sonra RİA haber ajansı, yararlı sayısının 39’a yükseldiğini belirtti ve bu kişilerden on tanesinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini geçti.

Patlamaların sebep olduğu yangının söndürülmesi için çalışmalara 300 itfaiye görevlisi katıldı.

Ayrıca, patlamanın sebeplerine ilişkin soruşturma açıldı.