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28.06.2019
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Rusya’da sel nedeniyle havalimanı girişleri kapatıldı

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Fotoğraf: DHA

Rusya’da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’na giden yollar polis tarafından kapatıldı.

Şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu başkent Moskova’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’na giden yollar kapatıldı.

TASS’ta yer alan habere göre, havalimanının ‘B Terminali’ girişi sel sebebiyle kapatılırken; havalimanına giden yollarda 3 kilometreye varan yoğun trafik oluştu. Havalimanı basın servisi, insanlara alternatif güzergâhları kullanmalarını tavsiye etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir otobüsün içerisini su bastığı görüldü.

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