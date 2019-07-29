Rusya’daki gözaltılara AB’den eleştiri

Eylül’de yapılacak yerel seçimlerde Kremlin’e muhalif birçok siyasetçinin aday olmasına izin verilmemesi nedeniyle Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen protesto eylemlerine polis saldırdı. Moskova polisinin verilerine göre Cumartesi günkü gösterilere 3 bin 500 kişi katıldı, gösterilerde bin 74 kişi gözaltına alındı. Rusya’da siyasi tutuklamaları izleyen kuruluş “OVD Info” ise gözaltına alınanların sayısının bin 370 olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Moskova’da düzenlenen protestolara yönelik polis müdahalesini eleştirdi. Binden fazla kişinin gözaltına alındığı eylemler sonrası AB tarafından yapılan açıklamada “barışçıl göstericilere yönelik uygulanan orantısız şiddetin” ifade özgürlüğünün yanı sıra toplanma ve gösteri hakkına müdahale anlamına geldiği belirtildi. Bunların Rusya Anayasası’nda güvence altına alındığına işaret eden AB, söz konusu hakların korunması yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, Eylül ayında yapılacak yerel seçimlerin demokratik sürecin önemli bir parçası olduğu belirtilerek, seçimlerde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine de vurgu yapıldı. Ayrıca Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğuna işaretle uluslararası yükümlülüklere uymak zorunda olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu

Rusya’nın başkenti Moskova’da, 8 Eylül’de düzenlenecek yerel seçimlerde Kremlin’e muhalif birçok adayın seçime katılmasına izin verilmemesi sonrası protestocular sokağa çıkma kararı almıştı. Yetkili seçim kurulları adayların seçime katılamamasına gerekçe olarak yeterli sayıda imza toplayamamasını gösteriyor. Söz konusu protesto gösterilerinin düzenlenmesi çağrısını, Rusya’da muhalefetin en önemli isimlerinden olan Aleksey Navalni yapmıştı. Bunun üzerine Navalni, 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.