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22.06.2019
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Rusya’dan ‘ABD-İran savaşı’ uyarısı

birgun.net birgun.net

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’yi, İran’a yönelik atacağı düşüncesiz adımların sonuçlarını düşünmeye davet ederek, “İki ülke arasındaki durum savaşın eşiğinde dengeleniyor ve bu son derece tehlikeli” dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “dün İran’a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiğine” yönelik iddiaları, Soçi’de gazetecilere değerlendirdi.

ABD’yi, Körfez’deki gerginliği kasıtlı bir şekilde yükseltmekle suçlayan Ryabkov, “Bölgeyi açık çatışmaların yaşandığı boşluğa sürüklüyorlar. Pentagon, her ne kadar aksini iddia etse de tam olarak neden bahsettiğimizi anladıklarını düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

Ryabkov, İran etrafında gelişen olayların endişe verici olduğuna işaret ederek, “ABD’yi, İran’a yönelik atacağı düşüncesiz adımların sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. İki ülke arasındaki durum savaşın eşiğinde dengeleniyor ve bu son derece tehlikeli” değerlendirmesinde bulundu.

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde “Trump’ın, İran’a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini” iddia etmişti.

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