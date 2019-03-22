22.03.2019
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Rusya’dan ABD’nin ‘Golan Tepeleri’ açıklamasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi" ifadelerinin BM kararlarının doğrudan ihlali olduğunu vurguladı.

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Fotoğraf: İHA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Golan Tepeleri’nde İsrail’in hakimiyetini tanımanın zamanı geldi” şeklindeki ifadelerini eleştirerek, “Golan Tepeleri’nin statüsünü değiştirmeye çalışmak Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının doğrudan ihlalidir” dedi.

Zaharova, Rus radyosu Kommersant FM’e yaptığı açıklamada Rusya’nın, Golan Tepeleri’nin Suriye’ye ait olduğu konusunda prensipli bir duruşa sahip olduğunu söyledi.

Bu duruşun, BM Güvenlik Konseyi’nin 497 ve 1981 sayılı kararlarıyla da teyit edildiğini belirten Zaharova, “İsrail’in, Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yayma kararının hukuksuzluğuna yönelik değerlendirmemiz değişmedi. BM Güvenlik Konseyi’ni yok sayarak Golan Tepeleri’nin statüsünü değiştirmeye çalışmak BM kararlarının doğrudan ihlalidir” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler’den (BM) de, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İsrail’in, işgal ettiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiği” yönündeki açıklamasına tepki gösterilmişti.

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