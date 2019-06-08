Rusya’dan Akkuyu nükleer santrali açıklaması: İkinci ünitenin yapımına başlıyoruz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Mersin’deki Akkuyu nükleer güç santralinin ikinci ünitesinin yapımına yaz sonu, sonbahar başlarında başlamayı planladıklarını açıkladı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine ilişkin konuşan Lihaçev, “İkinci ünite için gereken izni haziran-temmuz gibi almayı bekliyoruz. Türk düzenleyicisinin nihai kararına bağlı olarak ikinci ünitenin ilk betonu için yaz sonu–sonbahar başlarına odaklandık. Üçüncü ünite için de gereken tüm belgeleri teslim ettik” açıklaması yaptı.

Lihaçev, nisan ayında Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinden hisse satışı konusunda Türkiye’deki özel ve devlet şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.